Da venerdì 24 aprile è disponibile su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Max Marcolini intitolato “Blusy Man”. Il brano, pubblicato dall’etichetta Ghost RecordBelieve, sarà accessibile attraverso i principali digital stores, i negozi online della label e quelli della distribuzione Crashsound. Si tratta del secondo singolo dell’artista, che anticipa il suo prossimo progetto musicale.

Disponibile da Venerdì 24 Aprile, il secondo singolo di Max Marcolini dal titolo “Blusy Man”. Il brano sarà disponibile nei principali digital stores via Believe, nei nostri stores e in quelli della Crashsound Distribution. “Blusy Man” L’atmosfera è densa, quasi appiccicosa, come l’aria calda di una sera d’estate che entra da una porta socchiusa. Sono in tre, stretti su un palco troppo piccolo, con strumenti vissuti e occhi pieni di quella fame silenziosa che non si insegna. Il loro blues non è puro: è sporco, contaminato, con venature rock e qualche eco lontana di qualcosa di più moderno, quasi fuori posto. ma proprio per questo vivo. Attivo il Pre-Save https:bfan.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Max Marcolini, al via il Pre-Save di “Blusy Man” il secondo singolo (Ghost Record/Believe)

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