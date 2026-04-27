Dopo la partita, Agenore Maurizi ha commentato che l’annata rimane straordinaria e ha sottolineato l’obiettivo di conquistare il secondo posto nel girone. Ha affermato che la squadra è in vantaggio e si sente in dovere di arrivare secondi, evidenziando l’importanza di mantenere la posizione attuale. Queste dichiarazioni sono state fatte durante la consueta analisi post-partita.

"Ora dobbiamo conquistare il secondo posto del girone, siamo in vantaggio e abbiamo il dovere di arrivare secondi": attacca così Agenore Maurizi nella consueta analisi dopo la partita. "Lo dobbiamo ai nostri tifosi, alla nostra società: il secondo posto è comunque un traguardo prestigioso, abbiamo fatto un’annata straordinaria, e questo non ce lo toglie nessuno. Ora dobbiamo smaltire la delusione, anche se era nell’aria. In questi giorni ho sempre detto che il mio sentore era che ci fosse poco da fare. Dopo la sconfitta con il Teramo per tante ragioni e circostanze era difficile riuscire a vincere il campionato. Però adesso prepariamo i playoff, cerchiamo domenica di battere il Notaresco che è una signora squadra e che anche lei è in lizza per fare i playoff.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maurizi: "Rimane un’annata straordinaria. Ora dobbiamo conquistare la piazza d’onore"

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