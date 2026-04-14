Un’annata straordinaria Settesoldi esalta la Zenith

Durante l’ultima stagione, il team ha ottenuto risultati notevoli, mantenendo una posizione stabile al terzo posto in classifica. Nonostante le sfide, i membri del team hanno espresso soddisfazione per l’andamento complessivo, definendo l’annata come “straordinaria”. La squadra aveva anche ambizioni di vincere il campionato, obiettivo che non è stato raggiunto, ma che ha comunque caratterizzato l’intero percorso stagionale.

"L’annata è comunque straordinaria. Siamo sicuri del terzo posto e abbiamo sognato per mesi di poter vincere il campionato. Questa sconfitta col Viareggio brucia per come è maturata, per le tante occasioni fallite, ma non mette in discussione la bontà della proposta calcistica che abbiamo portato in ogni campo in cui abbiamo giocato". Ci tiene a sottolineare il percorso fatto Simone Settesoldi, allenatore della Zenith Prato, dopo il ko per 3-0 incassato contro le zebre bianconere. Una trasferta che sa di beffa per il gioco espresso dagli amaranto. Uno scivolone immeritato, per quanto visto sul terreno di gara, ma che ha comunque fatto...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Un’annata straordinaria". Settesoldi esalta la Zenith Zenith, i tre punti valgono tanto . Settesoldi applaude la squadra"Finalmente ad un’ottima prestazione è corrisposto anche un risultato rotondo e positivo. Leggi anche: Calcio campionato Eccellenza. "Zenith, così mi piaci». Gli elogi di Settesoldi Viareggio, obiettivo secondo posto: al Pini arriva lo Zenith Prato Scontro diretto tra i bianconeri e gli uomini di Settesoldi. Sfida cruciale per determinare la seconda forza del campionato... - facebook.com facebook