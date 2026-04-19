La Reggina prova a non arrendersi Torrisi | Dobbiamo conquistare sei punti

Dopo la vittoria per 2-0 contro il Paternò, la squadra di calcio si impegna a recuperare il divario in classifica, anche se Nissa e Savoia sono salite a tre punti di distanza. L’allenatore ha dichiarato che è necessario conquistare almeno sei punti nelle prossime partite per mantenere vive le speranze di migliorare la posizione. La squadra si prepara a affrontare le prossime gare con questa determinazione.

La Reggina prova a non arrendersi dopo il successo per 2 a 0 sul Paternò, nonostante Nissa e Savoia siano rimaste avanti di tre lunghezze. “In questo momento della stagione valgono soltanto le vittorie, indipendentemente da come arrivino - ha dichiarato il tecnico Alfio Torrisi, al termine del.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Igea-Reggina: Torrisi accende la sfida decisivaLa sfida tra Igea Virtus e Reggina si preannuncia come il momento cruciale della stagione per gli amaranto, che devono imporsi per mantenere viva la... Reggina in crisi: tra l’incubo Pellicanò e la rabbia di TorrisiLa sfida contro il Gela mette sotto la lente d’ingrandimento la gestione tecnica della Reggina, che si presenta con una lista di 23 elementi... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: La prima al ‘Presti’ tra Gela e Reggina è un pareggio a reti bianche; La Reggina non va oltre il pareggio a reti inviolate sul campo del Gela; Reggina inconcludente a Gela: il pareggio a reti bianche pesa come una sconfitta; Reggina, aleggia lo spettro di un’altra incompiuta. La Reggina prova a non arrendersi, Torrisi: Dobbiamo conquistare sei puntiLa Reggina prova a non arrendersi dopo il successo per 2 a 0 sul Paternò, nonostante Nissa e Savoia siano rimaste avanti di tre lunghezze. In questo momento della stagione valgono soltanto le ... reggiotoday.it La Reggina soffre ma vince, Sambiase corsaro a Milazzo. Pari per la Vigor Lamezia, crollo ViboneseLa Reggina fa il suo dovere, ma senza brillare. Al Granillo gli amaranto superano 2-0 il Paternò, fanalino di coda del torneo, e restano in scia alla vetta: a due giornate dalla fine il distacco rim ... corrieredellacalabria.it Reggina-Enna, il commento dopo il primo tempo: prova quasi inguardabile, ma gli amaranto sono avanti Tutto Reggina - Il Primo Sito Dedicato Alle Notizie in Amaranto facebook