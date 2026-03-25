La Polizia Locale di Afragola ha sequestrato 25 appartamenti e cinque locali commerciali in un'operazione contro l'abusivismo edilizio. Le attività di controllo, condotte sotto la guida del comandante colonnello Piricelli, sono state svolte nel territorio cittadino, con l'obiettivo di contrastare il fenomeno del “mattone selvaggio”. Le operazioni proseguono senza sosta sul territorio.

Prosegue senza sosta la lotta all’abusivismo edilizio sul territorio cittadino. La Polizia Locale di Afragola, guidata dal dirigente comandante colonnello Antonio Piricelli, ha intensificato le attività di controllo per contrastare il fenomeno del cosiddetto “mattone selvaggio”. Nel corso di un’operazione mirata, gli agenti hanno ispezionato un cantiere relativo a un fabbricato di nuova costruzione, ormai in fase di completamento. L’edificio, sviluppato su quattro piani con tetto termico abitabile, comprende complessivamente 25 appartamenti e 5 locali commerciali. Dagli accertamenti è emerso che le opere edilizie sarebbero state realizzate in difformità rispetto ai titoli autorizzativi. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Afragola, stretta contro il mattone selvaggio: sequestrati 25 appartamenti e 5 locali commerciali

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