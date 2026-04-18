Si masturba in villa comunale ad Afragola la polizia locale salva 60enne dal linciaggio | denunciato
Un uomo di 60 anni è stato trovato mentre si masturbava nella Villa Comunale di Afragola. La polizia locale è intervenuta per fermare un possibile linciaggio e ha denunciato l’uomo per atti osceni. La vicenda si è verificata nel pomeriggio e sono stati presi provvedimenti immediati da parte delle forze dell’ordine. Nessun'altra persona è rimasta coinvolta nell’accaduto.
Un uomo di 60 anni è stato sorpreso a masturbarsi nella Villa Comunale di Afragola. Salvato dal linciaggio dalla polizia locale che lo ha denunciato per atti osceni.🔗 Leggi su Fanpage.it
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