Si masturba in villa comunale ad Afragola la polizia locale salva 60enne dal linciaggio | denunciato

Un uomo di 60 anni è stato trovato mentre si masturbava nella Villa Comunale di Afragola. La polizia locale è intervenuta per fermare un possibile linciaggio e ha denunciato l’uomo per atti osceni. La vicenda si è verificata nel pomeriggio e sono stati presi provvedimenti immediati da parte delle forze dell’ordine. Nessun'altra persona è rimasta coinvolta nell’accaduto.