Mattinata ' capitale' delle orchidee spontanee | dal 23 al 26 aprile tornano gli attesi ' Orchidays'

Da domenica 23 aprile a mercoledì 26 aprile si svolge a Mattinata la rassegna Orchidays, dedicata alle orchidee spontanee. Durante questi quattro giorni, l'evento prevede esposizioni, incontri e attività legate a questa specie di piante, con l’obiettivo di valorizzare la flora locale. La manifestazione si svolge in diversi spazi della cittadina e coinvolge appassionati e studiosi del settore.

Tutto pronto per Orchidays, la rassegna dedicata alle orchidee spontanee in programma a Mattinata dal 23 al 26 aprile. Un evento assai atteso, giunto alla sua quarta edizione, che trasformerà il borgo garganico, custode di oltre il 30% dell'intero patrimonio di orchidee italiano, in un.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate 'Orchidays', torna sul Gargano il festival delle orchidee spontanee: alla scoperta del fiore più evoluto al mondoTorna, dal 23 al 26 aprile l’appuntamento con Orchidays, il festival delle orchidee spontanee che trasformerà il borgo garganico di Mattinata,... A Mattinata torna OrchidaysMattinata (Foggia), 7 aprile 2026 - Torna, dal 23 al 26 aprile l’appuntamento con Orchidays, il festival delle orchidee spontanee che trasformerà il... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Le sagre di aprile nel Lazio. Mattinata capitale delle orchidee spontanee: dal 23 al 26 aprile torna OrchidaysTutto pronto per Orchidays, la rassegna dedicata alle orchidee spontanee in programma a Mattinata dal 23 al 26 aprile. Un evento assai atteso, giunto alla sua quarta edizione, che trasformerà il borgo ... manfredonianews.it ORCHIDAYS 2026 – TORNA IL FESTIVAL DELLE ORCHIDEE SPONTANEE NEL CUORE DEL GARGANO: DAL 23 AL 26 APRILE, IL BORGO DI MATTINATA SI TRASFORMA NEL PARADISO ...ORCHIDAYS 2026 - TORNA IL FESTIVAL DELLE ORCHIDEE SPONTANEE NEL CUORE DEL GARGANO: DAL 23 AL 26 APRILE, IL BORGO DI MATTINATA SI TRASFORMA NEL PARADISO DELLE ORCHIDEE IN FIORE ... ilikepuglia.it