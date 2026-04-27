Matteotti gara di cucina per il corso serale | vince Abegail Almonte

Venerdì 24 aprile si è tenuta la prima edizione del concorso di cucina “Matteotti Evening Master Chef”, rivolto agli studenti del corso serale di un istituto scolastico locale. La competizione ha visto la partecipazione di vari studenti, con un risultato finale che ha premiato un’allieva con un piatto giudicato il migliore. La manifestazione si è svolta presso la struttura scolastica e ha coinvolto numerosi partecipanti.

Pisa, 27 aprile 2026 - Si è svolta venerdì 24 aprile la prima edizione del concorso di cucina “ Matteotti Evening Master Chef”, riservato agli studenti del corso serale dell’istituto “Matteotti”. L’iniziativa, ideata e diretta dalla professoressa Aris Pollio, con la collaborazione della professoressa Lafargue e della professoressa Polacco, ha coinvolto 8 studenti impegnati nella preparazione di 8 piatti, suddivisi tra antipasti, primi, secondi e dessert. L’obiettivo, come spiegato dalla scuola, è stato quello di “mettere alla prova e stimolare la creatività degli studenti, proponendo loro un format che riecheggia i più celebri show dedicati alle gare gastronomiche”.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Matteotti, gara di cucina per il corso serale: vince Abegail Almonte Notizie correlate Leggi anche: Federcuochi, il Team Napoli vince i Campionati della cucina italiana a Rimini. In gara oltre 600 chef Leggi anche: Sapori a km zero in corso Vittorio: il Mercato del Corso lancia la "nuova cucina contadina"