Ancelotti spinge Berrettini | Matteo ok a Rio Paolini altra sconfitta al primo turno

Carlo Ancelotti si impegna a spingere Matteo Berrettini, che ha deciso di partecipare alle Olimpiadi di Rio dopo aver ottenuto la sua conferma. Matteo ha sfidato e battuto il cileno Barrios Vera in due set combattuti, conquistando il passaggio del turno davanti a un pubblico di appassionati. Nel frattempo, Paolini subisce un'altra sconfitta al primo turno, mentre Passaro prosegue la sua avventura nel torneo.

Va nel migliore dei modi il ritorno di Matteo Berrettini all'Atp 500 di Rio de Janeiro dopo quattro anni. L'azzurro sconfigge anche la corrente nel match d'esordio contro Tomas Barrios Vera, vinto con il punteggio di 7-6 (1) 7-5 nonostante la lunga pausa tra primo e secondo set a causa di un guasto all'impianto elettrico. Il n.57 al mondo ha saputo tenere alta la concentrazione nonostante i tentativi del cileno di variare il ritmo lungo tutto l'arco del match. Arriva così l'undicesima vittoria di fila sulla terra contro giocatori fuori dalla top 100 per Berrettini, con l'ultima sconfitta risalente al Roland Garros 2020 contro Altmaier. © Gazzetta.it - Ancelotti spinge Berrettini: Matteo ok a Rio. Paolini, altra sconfitta al primo turno