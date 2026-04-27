Cosa: Pubblicazione in formato vinile del nuovo album stare al mondo e lancio del singolo nessuno sa stare al mondo in collaborazione con Fulminacci. Dove e Quando: Il vinile è disponibile dal 24 aprile; presentazione live il 29 aprile al Monk di Roma e il 7 maggio all’Arci Bellezza di Milano. Perché: Un progetto discografico profondamente umano e analogico che esplora il senso di inadeguatezza contemporaneo, arricchito da una speciale traccia bonus e da un gioco da tavolo autoriale. Nel dinamico e sempre più sfaccettato panorama musicale romano, il ritorno al supporto fisico rappresenta oggi molto più di una semplice operazione nostalgica: è una vera e propria dichiarazione di intenti artistici.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Matteo Alieno: il vinile e le date live di stare al mondo

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