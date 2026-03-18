Cosa: Uscita del nuovo album stare al mondo del cantautore romano Matteo Alieno. Dove e Quando: In uscita il 27 marzo per HoniroIsland Records; presentazioni live il 29 aprile al Monk (Roma) e il 7 maggio all’Arci Bellezza (Milano). Perché: Un’opera pop d’autore che mescola il cantautorato classico italiano degli anni Settanta con sonorità indie rock internazionali, esplorando con estrema sincerità le fragilità umane. La musica italiana contemporanea si arricchisce di una voce che non ha paura di dichiararsi fuori posto. Matteo Alieno, all’anagrafe Matteo Pierotti, torna sulla scena con il suo nuovo progetto discografico intitolato stare al mondo, un titolo che suona quasi come un’ironica ammissione di colpevolezza per chi, come lui, sente di non possedere il libretto di istruzioni per affrontare la vita adulta. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Matteo Alieno racconta il disorientamento in stare al mondo

Articoli correlati

Leggi anche: “Come stare in relazione con gli adolescenti”: Matteo Lancini porta a teatro il mondo dei giovani