Matteo Alieno torna sulla scena con il suo nuovo singolo Spalle, disponibile dal 6 febbraio. L’artista ha già annunciato anche i concerti di aprile: il 29 a Roma al Monk e il 7 maggio a Milano all’Arci Bellezza. I fan possono aspettarsi un live intenso, mentre il cantante si prepara a lanciare anche il suo prossimo album.

Cosa: Uscita del nuovo singolo Spalle e annuncio del prossimo album.. Dove e Quando: Singolo disponibile dal 6 febbraio 2026; concerti il 29 aprile a Roma (Monk) e il 7 maggio a Milano (Arci Bellezza).. Perché: Una ballad intima e poetica che esplora l’amore come protezione disinteressata, anticipando il ritorno discografico del cantautore romano.. Il panorama della musica d’autore italiana si arricchisce oggi di una nuova, delicata sfumatura con l’uscita di Spalle, l’ultimo singolo di Matteo Alieno. Disponibile da venerdì 6 febbraio su tutte le piattaforme digitali per Honiro e Island Records (Universal Music Italia), il brano si presenta come un tassello fondamentale nel percorso artistico del giovane musicista romano. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Matteo Alieno: il nuovo singolo Spalle e i live a Roma e Milano

Approfondimenti su Matteo Alieno

Matteo Alieno torna con un nuovo singolo, “Spalle”, in uscita venerdì 6 febbraio.

Lea Gavino torna in musica con un nuovo singolo.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Matteo Alieno

Argomenti discussi: Spalle è il nuovo singolo di Matteo Alieno; Rockol Awards, il Premio NUOVOIMAIE a Matteo Alieno: video; Matteo Alieno presenta Spalle, una ballad sull’amore che protegge e resta; Si avvicina il PREMIO NUOVO IMAIE ENZO JANNACCI 2026 - NUOVOIMAIE - I diritti degli artisti.

Spalle è il nuovo singolo di Matteo AlienoSpalle è il nuovo singolo di Matteo Alieno in uscita venerdì 6 febbraio per Honiro / Island Records (Universal Music Italia). radiowebitalia.it

Angelica Bove ci accoglie nella sua “Tana” e ci racconta com’è stata plasmata dall’incontro con Federico Nardelli e Matteo Alieno. #Angelicabove #matteoalieno #tana facebook

ROCKOL AWARDS 2025: IL PREMIO @NUOVOIMAIE A @matteoalieno Grande festa ieri sera alla Santeria Toscana a Milano per i @rockolpoprock Awards 2025. Assegnato il Premio NUOVO IMAIE a Matteo Alieno come Miglior Artista Emergente. NEWS x.com