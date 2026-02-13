E’ morto Riccardo Ferraro la Cgil in lutto Era il segretario generale della Slc di Firenze-Prato-Pistoia

Riccardo Ferraro, figura chiave del sindacato, è deceduto a 62 anni a causa di una grave malattia. La sua morte ha scosso profondamente la Cgil, di cui era un punto di riferimento. Ferraro, segretario generale della Slc di Firenze, Prato e Pistoia, aveva dedicato la vita alla difesa dei diritti dei lavoratori nel settore dei servizi comunicativi. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per l'intero movimento sindacale toscano, che ricorda con affetto il suo impegno e la sua passione.

Firenze, 13 febbraio 2026 – Il mondo del lavoro è in lutto per la scomparsa a 62 anni di Riccardo Ferraro, segretario generale della Slc Cgil Firenze-Prato-Pistoia e coordinatore della Slc Cgil Toscana. Fiorentino, ha dedicato gran parte della sua vita all’impegno sindacale nel settore delle telecomunicazioni, ricoprendo nel tempo incarichi di grande responsabilità tra Firenze, la Toscana e Roma. Era malato da tempo. Chi era Riccardo Ferraro. A livello nazionale, per la Slc Cgil, Ferraro ha fatto parte dell’apparato e componente della segreteria nazionale e si è occupato dei comparti di Poste e Rai, portando – come recita una nota del sindacato – “sempre competenza, visione e senso di responsabilità nei tavoli di confronto e nelle vertenze più complesse. 🔗 Leggi su Lanazione.it

