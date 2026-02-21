Cl ricorda il fondatore don Giussani L’approvazione del Papa 44 anni fa

Il Movimento di Comunione e Liberazione ricorda don Luigi Giussani, scomparso 21 anni fa, a causa della sua morte avvenuta nel 2002. Domani alle 18.30, nella chiesa di Coriano in via Pacchioni 44A, si terrà una messa per celebrare sia l’anniversario della sua scomparsa sia i 44 anni dal riconoscimento ufficiale della Fraternità di CL da parte del Papa. Alla cerimonia parteciperanno numerosi membri del movimento e cittadini interessati.

Domani alle 18.30 presso la chiesa di Coriano, in via Pacchioni 44A, vi sarà la messa in occasione del XXI anniversario della morte di don Luigi Giussani, fondatore del Movimento di Comunione e Liberazione, e in occasione del 44° anniversario del riconoscimento pontificio della Fraternità di Comunione e Liberazione. La messa sarà celebrata da don Enrico Casadei Garofani, vicario generale della Diocesi di Forlì-Bertinoro, e da altri sacerdoti, fra cui don Enzo Zannoni assistente della Fraternità di Cl. In prossimità della ricorrenza è stata diffusa da Cl una nota per presentare pure il cammino svolto in questi anni: "L’approvazione del nuovo Statuto, l’8 settembre 2025, – afferma l’avvocato Valerio Girani, responsabile della Fraternità di Cl di Forlì – ha rappresentato un passaggio di maturazione che ha confermato il riconoscimento del carisma e rafforzato la corresponsabilità e l’unità nel governo; e l’udienza del 12 gennaio 2026 con Papa Leone XIV, in occasione dell’incontro con il presidente Davide Prosperi, è stata vissuta come momento di conferma, di orientamento e di richiamo alla piena comunione con la Chiesa.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

