caterina da siena la pira e don milani riferimenti di leone xiv proposti ai giovani

Papa Leone XIV cita spesso Caterina da Siena, Giorgio La Pira e don Lorenzo Milani per ispirare i giovani, evidenziando il ruolo di figure che hanno trasformato la società attraverso azioni concrete. Sabato 21 febbraio, nella Sala Clementina in Vaticano, ha ricordato come questi personaggi siano stati modelli di impegno civile e spirituale, contribuendo a cambiare il volto delle comunità. La sua attenzione si rivolge a chi cerca di seguire le loro orme nel presente.

Roma, 23 febbraio 2026 - Caterina da Siena, Giorgio La Pira e don Lorenzo Milani sono per Papa Leone XIV riferimenti puntuali, che tornano nei suoi interventi: l'ultima volta, quando rivolgendosi ai rappresentanti del 'Progetto 'Policoro' della Cei, sabato 21 febbraio, nella Sala Clementina in Vaticano, ha loro ricordato di avere "tanti padri e madri nello Spirito, che sono stati punti di riferimento per città e territori e per l’intero Paese: sono i santi e i testimoni il cui impegno sociale è stato fonte di rinnovamento civico e caritativo. Come non ricordare figure quali Francesco d’Assisi, nell’ottavo centenario dalla sua morte, Caterina da Siena, Giovanni Bosco, Bartolo Longo, Francesca Cabrini, Armida Barelli, Luigi Sturzo, Piergiorgio Frassati, Alberto Marvelli, Giorgio La Pira, Lorenzo Milani, Primo Mazzolari, Maria di Campello, Aldo Moro, Tina Anselmi, Pino Puglisi, Tonino Bello, Annalena Tonelli? L’elenco potrebbe continuare e questo è bellissimo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Leone XIV: "La Pira giusto e affidabile". E Funaro dona al Papa il Sigillo della PacePiero Bargellini, sindaco di Firenze durante l’alluvione del 1966, ricorda l’onore di aver donato a Papa Leone XIV il ‘Sigillo della Pace’ e il libro di suo nonno, “L’Anno Santo”.

Papa Leone XIV torna in Umbria: “Accoglienza, qualità dei servizi, sicurezza, partecipazione dei territori e attenzione ai giovani”Papa Leone XIV ritorna in Umbria e si recherà ad Assisi il 6 agosto, visitando la basilica di Santa Maria degli Angeli.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Il complesso di Santa Maria della Scala a Siena annuncia nuove mostre: da Santa Caterina a Wagner; Il messaggio di Santa Caterina: Non dimenticare il bene comune; Presentato il nuovo ciclo del Santa Maria della Scala; Il Comune alla ricerca di un punto di smistamento per le merci dirette in centro.

Il complesso di Santa Maria della Scala a Siena annuncia nuove mostre: da Santa Caterina a WagnerIl museo ospiterà da novembre 2026 una grande mostra dedicata a Santa Caterina da Siena, il festival Xenos giunto alla terza edizione ... intoscana.it

Rinasce largo Santa Caterina da Siena a Chiaia: panchine di legno e street artRinasce largo Santa Caterina da Siena a Chiaia: riqualificato con panchine di legno e street art. Il lavoro ha previsto la progettazione e realizzazione condivisa di nuovi arredi urbani tramite ... fanpage.it

#Roma, Santa Caterina da Siena Antonio Mormando Photography https://www.instagram.com/antonio.mormando.photographer - facebook.com facebook