Mattarella In un tempo di conflitti sostenere legami e cooperazione tra Paesi

In occasione del sessantesimo anniversario dell’Organizzazione Internazionale, il presidente ha sottolineato l’importanza di mantenere e rafforzare i legami tra i Paesi in un periodo segnato da conflitti e tensioni. Ha aggiunto che la cooperazione internazionale rappresenta un elemento fondamentale per affrontare le sfide globali. La commemorazione ha visto la partecipazione di rappresentanti di varie nazioni, riuniti per celebrare l’istituzione e il ruolo dell’organizzazione.

ROMA (ITALPRESS) – “In occasione del sessantesimo anniversario dell’Organizzazione Internazionale Italo-latino Americana (IILA) sono lieto di rivolgere il mio saluto alle Autorità e agli illustri ospiti presenti a questo evento celebrativo, dedicato all’importanza e alle prospettive dei rapporti tra Italia, Europa e America Latina, anche alla luce della recente entrata in vigore dell’accordo di libero scambio UE-Mercosur”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo messaggio in occasione dell’incontro “Italia, Europa e America Latina: il tempo della svolta verso una nuova centralità strategica. Prospettive di crescita e Mercosur” e del 60° anniversario dell’IILA.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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