Addio all’ambasciatore Fabio Pigliapoco Punto di riferimento nella cooperazione tra i Paesi dell’

Ancona piange la perdita di Fabio Pigliapoco, diplomatico di lungo corso e figura chiave nella cooperazione tra i paesi dell’area adriatico-ionica, scomparso oggi, 8 febbraio 2026, all’età di 80 anni nella sua abitazione di via Bernabei. La notizia della sua morte ha suscitato un’ondata di cordoglio in tutta la regione Marche, dove Pigliapoco era nato il 12 dicembre 1945 e dove aveva trascorso gran parte della sua vita, lasciando un segno indelebile nel panorama istituzionale e diplomatico. Nonostante l’intervento dei soccorsi sanitari, prontamente allertati dalla moglie, il diplomatico non è stato possibile rianimarlo.🔗 Leggi su Ameve.eu

Addio all'ambasciatore Fabio Pigliapoco, trovato morto dalla moglie. E' stato il padre dell'iniziativa Adriatico IonicaANCONA - È stato trovato senza vita questa mattina presto e la notizia ha suscitato profondo cordoglio non solo ad Ancona ma in tutta la ...

