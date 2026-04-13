Il primo ministro polacco ha visitato Seul lunedì, incontrando il presidente sudcoreano. L’obiettivo dell’incontro è stato quello di rafforzare i rapporti tra i due Paesi. La visita si inserisce in un percorso di dialogo tra le due nazioni, senza annunci di accordi specifici o dichiarazioni ufficiali su tematiche particolari. La delegazione polacca ha partecipato a incontri istituzionali presso il palazzo presidenziale.

Il primo ministro polacco, Donald Tusk, si è recato lunedì a Seul per incontrare il presidente sudcoreano Lee Jae-myung. L’obiettivo che si sono posti entrambi è di rafforzare la cooperazione, specie nel fronte difesa. Sia Polonia che Corea del Sud, infatti, hanno intenzione di diventare partner strategici a livello globale. Accordo di partenariato strategico che rafforza i legami tra Polonia e Corea del Sud. L’arrivo di Donald Tusk rappresenta la prima visita di un primo ministro polacco in Corea del Sud in 27 anni. I due leader hanno ampiamente discusso su numerose questioni concernenti soprattutto l’espansione della cooperazione nel settore della difesa.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Polonia-Corea del Sud: l’obiettivo è di rafforzare i legami tra i due Paesi

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