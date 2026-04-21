Ad annunciare il nome del trionfatore col suo progetto Via e quelli dei finalisti è stata la stessa casa di moda romana in occasione di un evento esclusivo tenutosi durante la Design Week. «Questo progetto esprime al meglio la contemporaneità di Fendi nel rispetto della tradizione. Forme del passato proiettate nel futuro. Tecnologia e artigianato si fondono perfettamente per creare prodotti dall’immagine forte, in grado di arredare gli spazi più diversi», ha dichiarato a proposito del progetto vincitore il celebre designer Giulio Cappellini, a cui è stata affidata la curatela del premio, supportato da una giuria d'eccellenza, composta da figure di spicco tra cui Rossana Orlandi, Patricia Urquiola, Cristina Celestino, Neri&Hu, Josh Owen e Joseph Grima.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Fendi Design Prize, ecco il vincitore della prima edizione del premio che celebra il design e l'artigianato

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