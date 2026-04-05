Un percorso immersivo tra arte design e artigianato | torna Unique

Sabato 11 e domenica 12 aprile si svolgerà nuovamente Unique, un evento che mette in mostra l’artigianato contemporaneo e le creazioni di artisti e designer indipendenti. L’iniziativa si svolge in un contesto dedicato alla promozione di opere artistiche e oggetti di design realizzati da professionisti del settore. Durante il fine settimana, sarà possibile visitare gli spazi espositivi e scoprire le produzioni di diversi creativi.

Sabato 11 e domenica 12 aprile torna Unique, l’evento dedicato all’artigianato contemporaneo e alla creatività indipendente. L’appuntamento è sabato dalle 11.00 alle 20:.00 e domenica dalle 10.00 alle 19.30, in via del Porto Fluviale 35, nel quartiere Ostiense, tra le aree più dinamiche e in evoluzione della scena artistica romana. Ad accogliere i visitatori sarà una suggestiva ex fabbrica riconvertita in spazio contemporaneo, sviluppata su tre livelli, che ospiterà circa 50 espositori provenienti da tutta Italia. Un percorso immersivo tra arte, design e artigianato, pensato per valorizzare il lavoro manuale, la ricerca estetica e le produzioni indipendenti. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Artigianato e design tornano a riempire di creatività gli spazi di Industrie Fluviali con Unique MktIl 7 e 8 marzo torna a Roma Unique Mkt, l’evento dedicato all’artigianato contemporaneo, al design indipendente e alla creatività made in Italy.

“Cafè Chantant”: un viaggio immersivo tra Belle Époque, arte e femminilità ribelleGenova si prepara ad accogliere un’esperienza fuori dal tempo, capace di trasportare il pubblico nel cuore pulsante della Parigi fin de siècle.

Designing A Gallery Built To Last 100 Years

Argomenti più discussi: Unique: artigianato, vintage e design in una ex fabbrica nel cuore di Ostiense; FORTE SINERGIA FRANCIA ITALIA NEL SETTORE DEL LATTIERO-CASEARIO:.

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