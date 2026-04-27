Matri non ha dubbi su Spalletti | È la persona giusta per ricostruire una Juventus vincente Poi parla del nuovo ct dell’Italia

L’attaccante ha espresso fiducia nel nuovo allenatore della Juventus, sostenendo che sia la figura adatta per portare avanti un progetto di successo. Recentemente, sono state anche annunciate le nomine per la guida della nazionale di calcio, con il nuovo commissario tecnico che ha già iniziato il suo percorso di preparazione. La squadra sta inoltre lavorando sui programmi di formazione e sulle strategie per le prossime competizioni ufficiali.

di Luca Fioretti Matri non ha dubbi su Spalletti: «È la persona giusta per ricostruire una Juventus vincente». Le parole dell’ex attaccante a La repubblica. Alessandro Matri, ex attaccante di Milan e Juventus, ha parlato ai microfoni de La Repubblica. Di seguito le sue dichiarazioni sui bianconeri e sulla Nazionale italiana. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO JUVE – « Mister Luciano Spalletti è la persona giusta per ricostruire una Juventus vincente » VLAHOVIC – « È l’attaccante ideale per il gioco di Spalletti, letale negli ultimi 20 metri » PANCHINA ITALIA – « Sia Antonio Conte sia Massimiliano Allegri sarebbero perfetti come commissari tecnici.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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