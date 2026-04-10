La Juventus ha annunciato ufficialmente il rinnovo del contratto con Luciano Spalletti fino al 2028. La decisione è stata comunicata oggi, confermando la prosecuzione della collaborazione tra il club e l’allenatore. La notizia arriva dopo una stagione in corso e rappresenta una stabilità per la squadra, che continuerà a essere guidata da Spalletti anche nelle prossime stagioni. Comolli ha commentato positivamente la scelta del club.

Torino, 10 aprile 2026 – La Juventus e Luciano Spalletti proseguiranno assieme: sancito il matrimonio fino al 2028, ora è ufficiale. La Vecchia Signora ha annunciato il sì poco fa: ‘Prosegue l’esperienza di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus: è ufficiale il rinnovo in bianconero per l’allenatore toscano fino al 30 giugno 2028’ si legge nella nota. Questa scelta rappresenta un'importante svolta nel segno della continuità nella strategia dei bianconeri, puntando su un allenatore di grande esperienza e carisma per riportare la squadra ai vertici del calcio italiano e internazionale. Dopo anni di cambiamenti, la Juve prova a costruire un progetto duraturo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Spalletti rinnova con la Juventus fino al 2028, Comolli: “È la persona giusta”

Spalletti rinnova con la Juve: firma fino al 2028 e doppio colpo sul mercatoLuciano Spalletti resterà l’allenatore della Juve anche per la prossima stagione.

Leggi anche: Adesso è UFFICIALE, Spalletti rinnova con la Juve fino al 2028: “È uno dei club più grandi al mondo”

Temi più discussi: Juventus-Spalletti, fumata bianca: entro 24 ore l'annuncio del rinnovo fino al 2028; Rinnovo Spalletti, tutto fatto: quando arriva l'annuncio Juve e il ruolo di Chiellini; Perché Spalletti non rinnova con la Juventus? Incertezze e piani di mercato; Juve-Spalletti, ci sono importanti novità sul rinnovo.

Luciano Spalletti, il tecnico toscano rinnova il contratto con la JuventusContinua l'avventura di Luciano Spalletti sulla panchina della Juve. Ufficiale il contratto che lo legherà al club di Torino per i prossimi due anni. notizie.it

Spalletti rinnova con la Juventus fino al 2028, Comolli: È la persona giustaUfficializzato il rinnovo con il tecnico di Certaldo: Svolta nel segno della continuità. Il nuovo ciclo riparte da Luciano e dall’obiettivo di tornare a competere ai massimi livelli nazionali e inte ... sport.quotidiano.net

#Ufficiale | Luciano #Spalletti rinnova con la Juventus fino al 2028 - facebook.com facebook

Juve, Spalletti rinnova il contratto fino al 2028: l'annuncio e le news in diretta #SkySport #Juventus #Spalletti #Calciomercato x.com