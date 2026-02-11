Da Broadway a Firenze | il musical Hairspray in scena al Teatro Cartiere Carrara

Quattordici febbraio, il musical Hairspray sbarca a Firenze, portando sul palco del Teatro Cartiere Carrara un cast di 35 artisti. In scena, tra 350 costumi e 150 paia di scarpe, lo spettacolo sfoggia una grande cura nei dettagli. La produzione include 770 cambi luce e 41 cambi scena, dimostrando quanto impegno ci sia dietro a questa rappresentazione. Lo spettacolo, già famoso a Broadway, promette di far ballare e cantare il pubblico fiorentino, con un’energia travolgente.

Ispirato al film "Grasso è bello", lo spettacolo diretto da.

