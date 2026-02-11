Da Broadway a Firenze | arriva il musical Hairspray

Questa sera il musical Hairspray arriva al Teatro Cartiere Carrara di Firenze. Lo spettacolo andrà in scena alle 21 e promette di portare l’energia di Broadway nel cuore della città. I biglietti sono già in vendita e l’attesa cresce tra gli appassionati di musical e teatro.

Firenze, 11 febbraio 2026 - che sarà in scena al Teatro Cartiere Carrara (via Fabrizio De André angolo Lungarno Aldo Moro) giovedì 12 febbraio 2026 alle ore 21. Calcheranno il palcoscenico del teatro fiorentino ben 35 artisti. Sono 350 i costumi, 150 paia di scarpe, 350 gli oggetti scenici, 770 cambi luce, 41 cambi scena e molto altro: sono questi i numeri di Hairspray, il musical più travolgente di Broadway che giovedì 12 febbraio approda al Teatro Cartiere Carrara di Firenze. Ispirato al film “Grasso è bello”, lo spettacolo diretto da Denny Lanza porterà sul palco Eraldo Moretto, in arte “La Cesira”, nel ruolo di Edna Turnblad, madre della giovane protagonista Tracy, e Matilde Brandi nel ruolo della cattivissima Velma Von Tussle. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Quattordici febbraio, il musical Hairspray sbarca a Firenze, portando sul palco del Teatro Cartiere Carrara un cast di 35 artisti.

