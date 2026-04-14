Radici di Futuro | il 16 aprile gli Etruschi protagonisti tra archeologia e convivialità

Il 16 aprile a Cortona si terranno diverse attività legate al progetto “Radici di Futuro”, dedicato a coinvolgere le giovani generazioni nelle tematiche etrusche. L’iniziativa è promossa da una rete di scuole, con l’Istituto Vegni delle Capezzine come capofila, e beneficia del supporto del Ministero. La giornata prevede momenti di approfondimento archeologico e convivialità, con l’obiettivo di avvicinare i più giovani alla cultura etrusca.

Giovedì 16 aprile si svolgeranno a Cortona le iniziative principali collegate al progetto “Radici di Futuro”, finalizzato ad avvicinare le giovani generazioni alle radici etrusche e organizzato da una rete di scuole capitanata dall’Istituto Vegni delle Capezzine con il sostegno del Ministero.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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