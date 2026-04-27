Matera l’opera esce dai teatri | la lirica conquista la strada
A Matera, la lirica esce dai teatri e si presenta in strada grazie alla rassegna Musica è Inclusione. Il 30 aprile, i solisti di Opera Studio 2.0 si esibiranno presso la fermata Sangià, in via Benedetto Croce, portando la musica dal vivo in un contesto urbano. L’evento rappresenta un’occasione per avvicinare il pubblico alla musica lirica in un ambiente non convenzionale.
?? Cosa sapere I solisti di Opera Studio 2.0 suoneranno il 30 aprile a Via Benedetto Croce. La rassegna Musica è Inclusione porta la lirica nella Fermata Sangià di Matera. Il prossimo giovedì 30 aprile 2026, alle ore 17.30, le voci dei solisti di Opera Studio 2.0 animeranno gli spazi della Fermata Sangià in Via Benedetto Croce a Matera, portando il grande repertorio operistico nel cuore pulsante del quartiere. L'appuntamento, che si inserisce nella rassegna denominata Musica è Inclusione, nasce d .🔗 Leggi su Ameve.eu
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