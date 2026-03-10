Su social media, i teatri d’opera hanno rivolto un commento ironico a Timothée Chalamet, 30 anni, attore franco-americano noto per il ruolo in ‘Marty Supreme’. La polemica nasce dal fatto che la lirica, ormai considerata di nicchia, non viene attribuita a lui, anche se la sua popolarità tra la generazione Z continua a crescere. La discussione si è accesa su vari canali digitali senza coinvolgere altri protagonisti.

Milano – “Dal mio labbro uscì l’empia parola”. Ma questa volta a farla fuori dal vasino non è la povera Aida ma l’attore franco-americano Timothée Chalamet, 30 anni, star della generazione Z, genere fighetto-riflessivo e in odore di Oscar per ‘Marty Supreme’ dove è oggettivamente bravo. Chiacchierando con il collega Matthew McConaughey sulla Cnn, Chalamet si è mostrato più fighetto che riflessivo uscendosene con una frase infelice: “Non voglio lavorare nel balletto o nell’opera, dove la gente dice: ehi, manteniamo in vita questa cosa di cui a nessuno importa più nulla”. Timothée Chalamet: “Opera e balletto non interessano più a nessuno”. E... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Timothée ripensaci”: Chalamet sbeffeggiato sui social dai teatri d’opera. Ma se la lirica è diventata di nicchia non è colpa sua

Articoli correlati

“Non voglio lavorare nell’opera e nel balletto, non importano più a nessuno: da Bolle ai teatri internazionali, la ‘rivolta’ dopo le parole di Timothee ChalametDa New York a Londra, passando per Roma e Milano, le reazioni non si sono fatte attendere.

“Nessuno si interessa più a balletto e opera”: bufera social su Timothée Chalamet dopo la dichiarazione contorversaLe parole scivolano via facilmente durante una conversazione informale, ma quando sei Timothée Chalamet e quelle parole riguardano secoli di...

Timothée Chalamet ENTRENÓ ping pong durante AÑOS para su nueva película.

Contenuti utili per approfondire Timothée ripensaci

Timothée Chalamet agli Oscar 2025, l'audace look giallo lemon per il red carpet da solo (prima di baciare Kylie Jenner)In A Complete Unknown, si è cimentato in una delle sfide più ambiziose della sua carriera: interpretare il leggendario cantautore Bob Dylan. E il risultato, strepitoso, gli ha regalato una nomination ... vogue.it

Timothée Chalamet ai David con la sua Kylie Jenner: Forza Roma. Ha incontrato Totti?Timothée Chalamet è tornato in Italia. L'attore era già stato nel bel Paese per promuovere il suo ultimo film, A Complete Unknown, nel quale interpreta un giovane Bon Dylan. Questa volta il 29enne è ... gazzetta.it