Sabato 11 aprile 2026 alle ore 20, presso l’auditorium San Giacomo di Matera, si terrà lo spettacolo intitolato Opera in primavera, che inaugura la 18ª edizione del Città dei Sassi Opera Festival. L’evento rappresenta l’inizio di una rassegna dedicata alla lirica, che si svolgerà nei Sassi della città. La manifestazione coinvolge vari artisti e si inserisce in un programma che si protrarrà nei prossimi mesi.

Sabato 11 aprile 2026, alle ore 20, l’auditorium San Giacomo di Matera ospiterà lo spettacolo intitolato Opera in primavera, un evento che segna l’apertura della 18^ edizione del Città dei Sassi Opera Festival. L’iniziativa, curata dalla Lucania Arte Teatro Aps, vedrà protagonisti diversi interpreti tra canto lirico e danza, offrendo una vetrina a talenti emergenti impegnati nel perfezionamento delle discipline teatrali. Un cast multidisciplinare per la ripartenza del festival materano. La programmazione artistica di questa serata speciale punta sulla varietà delle voci e sul movimento coreografico. Il palco sarà animato dalle prestazioni di Alessandra Boccia, Romilda Di Serio, Claudia Ferrara, Vincenza Ferri, Maria Lorusso, Angela Scarano, Denise Tummariello e Anna Terlimbacco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera, la lirica rinasce nei Sassi: debutta il 18° Opera Festival

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