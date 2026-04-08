Il centrodestra si compatta e invade via Cattaneo | la risposta per il debutto di Boscagli

Mercoledì sera, in via Carlo Cattaneo 47, si è svolto un evento di campagna elettorale organizzato dal centrodestra, che ha richiamato un numero di partecipanti superiore alle previsioni. La sala affittata per l’occasione è risultata completamente piena di candidati e sostenitori delle cinque liste, con molte persone rimaste fuori a causa della capienza raggiunta. L’incontro ha rappresentato un momento di compattezza per il fronte politico.

Mercoledì sera, in via Carlo Cattaneo 47, la folla ha superato le aspettative degli organizzatori. La sala affittata dal centrodestra per la campagna elettorale si è riempita di tanti candidati e sostenitori delle cinque liste lasciando fuori dalla porta varie persone. È in questa cornice che ha. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Piazza fa un passo di lato "per Lecco". Il centrodestra si compatta su Boscagli: "Grande emozione"Il candidato della Lega cede il posto con una lettera aperta e diventa capolista del Carroccio. Elezioni comunali e Provinciali 2026, il centrodestra di Capitanata si compattaIl centrodestra di Capitanata si compatta in vista delle Amministrative di primavera e delle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale. L’anomalia del voto a destra: il 35% di elettori è per il No, a Napoli il trend più altoL’analisi dell’istituto Cattaneo: Manca qui una classe dirigente nell’area che si riconosce nel governo. De Luca jr (Pd): Volata per le Politiche. napoli.repubblica.it Centrodestra diviso su grandi navi, sindaco blindato ma FdI vuole il moloIl centrodestra si spacca ad Ancona sul progetto del banchinamento del molo Clementino, nella parte antica del porto, per le grandi navi da crociera. (ANSA) ... ansa.it