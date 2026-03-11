Matera | la discoteca pop-up invade l’ex convento UNESCO

A Matera, nel settembre 2026, la discoteca temporanea Detour Discotheque si svolgerà presso la Fondazione Le Monacelle, un edificio del XVI secolo inserito nei Sassi. La location, un ex convento UNESCO, ospiterà l’evento, che rappresenta una novità nel panorama delle iniziative cittadine. La discoteca pop-up è stata annunciata come parte di un progetto che coinvolge la riqualificazione di spazi storici.

La celebre discoteca pop-up Detour Discotheque approderà nel settembre 2026 presso la Fondazione Le Monacelle, un antico convento di clausura del XVI secolo situato all’interno dei Sassi di Matera. L’evento denominato La Dolce Vita Disco: Part II si svolgerà tra l’11 e il 13 settembre, trasformando un sito Patrimonio UNESCO in una location per il clubbing internazionale. L’iniziativa rappresenta un tentativo audace di fondere l’estetica del passato con le espressioni della modernità, portando un evento che ha già toccato vette svizzere e fiordi islandesi direttamente nel cuore della città rupestre italiana. La sfida principale risiede nel bilanciare la conservazione storica con una fruizione contemporanea che non riduca il valore del luogo a semplice scenografia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

