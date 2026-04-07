Mercoledì 8 aprile 2026 il cinema Guerrieri di Matera presenterà due film considerati classici della Nouvelle Vague, inseriti nella rassegna Il cineclub di Cinergia. L’evento proporrà una selezione di pellicole che hanno segnato un’epoca nel cinema francese degli anni ’50 e ’60. La proiezione si svolgerà nel rispetto delle consuete modalità di programmazione del locale, offrendo agli spettatori la possibilità di riscoprire due opere chiave di quel periodo.

Il cinema Guerrieri di Matera ospiterà mercoledì 8 aprile 2026 due opere fondamentali per la rassegna Il cineclub di Cinergia. Gli appuntamenti vedranno la proiezione di Nouvelle Vague e Fino all’ultimo respiro. La programmazione prevede due orari per il film Nouvelle Vague, fissati alle 17.30 e alle 21.30. L’altra pellicola, Fino all’ultimo respiro, sarà invece trasmessa alle 19.30. Per quanto riguarda i costi d’accesso, l’ingresso per un singolo titolo costa 6,00 euro. Chi desidera visionare entrambe le opere può usufruire di un biglietto cumulativo al prezzo di 10,00 euro. L’omaggio di Richard Linklater alla genesi della Nouvelle Vague. Il regista texano Richard Linklater ha realizzato un racconto appassionato su un momento cruciale della cinematografia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera riscopre la Nouvelle Vague: due film imperdibili al Guerrieri

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