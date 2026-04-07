Eredità liti e clienti rognosi | Carlo Buccirosso porta la sua comicità amara al Teatro Alfieri

Al Teatro Alfieri, un attore e drammaturgo porta in scena una commedia che affronta temi di eredità, dispute legali e clienti difficili. La rappresentazione, intitolata

Cosa succede quando un avvocato delle cause perse deve difendersi dall'unico tribunale da cui non si può scappare? La risposta è in "Qualcosa è andato storto!", la nuova commedia scritta, diretta e interpretata da Carlo Buccirosso, che torna sul palco del Teatro Alfieri (Piazza Solferino 4) dal 16 al 19 aprile. Un appuntamento attesissimo per gli amanti del teatro napoletano d'autore, capace di mescolare risate travolgenti e riflessioni taglienti sulle nevrosi della vita moderna. Protagonista della vicenda è Corrado Postiglione, un modesto avvocato di provincia che divide le sue giornate tra una clientela popolare e un groviglio familiare a dir poco esplosivo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Al Teatro Cilea Carlo Buccirosso con la commedia “L’erba del vicino è sempre più verde”Dal 26 al 29 marzo, in scena al Teatro Cilea, Carlo Buccirosso con l'esilarante commedia "L'erba del vicino è sempre più verde".

Carlo Buccirosso al Teatro Cilea con la nuova commedia “L’erba del vicino è sempre più verde”Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico.

Eredità, liti e clienti rognosi: Carlo Buccirosso porta la sua comicità amara al Teatro AlfieriCosa succede quando un avvocato delle cause perse deve difendersi dall'unico tribunale da cui non si può scappare? La risposta è in Qualcosa è andato storto!, la nuova commedia scritta, diretta e ... torinotoday.it

Carlo Buccirosso torna in scena con Qualcosa è andato storto!Dal 16 dicembre 2025 all’11 gennaio 2026 la Sala Umberto ospita Qualcosa è andato storto!, la nuova commedia scritta e diretta da Carlo Buccirosso, prodotta da A.G. Spettacoli – Tradizione e Turismo. ilmessaggero.it