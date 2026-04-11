Matera il Città dei Sassi Opera Festival svela il suo debutto

Sabato 11 aprile 2026, l’auditorium San Giacomo di Matera ha accolto l’apertura della diciottesima edizione del Città dei Sassi Opera Festival. L’evento ha segnato l’inizio di questa manifestazione dedicata alla musica lirica, con una cerimonia che ha coinvolto gli organizzatori e il pubblico presente. Questa edizione si svolgerà nei prossimi giorni, con spettacoli e concerti programmati in diverse location della città.

L’auditorium San Giacomo di Matera ha ospitato questa sera, sabato 11 aprile 2026, l’apertura ufficiale della diciottesima edizione del Città dei Sassi Opera Festival. Lo spettacolo intitolato Opera in primavera, curato dall’associazione Lucania Arte Teatro Aps, ha una platea attenta assistere all’incontro tra la tradizione del canto lirico e la fluidità del balletto, segnando l’inizio di un percorso stagionale dedicato alle arti performative nel cuore della Basilicata. Il cast artistico e la messa in scena dell’inaugurazione. La serata è stata caratterizzata da una pluralità di voci e movimenti che hanno dato vita alla visione artistica concepita per questo debutto primaverile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Matera, il Città dei Sassi Opera Festival svela il suo debutto Matera, la lirica rinasce nei Sassi: debutta il 18° Opera FestivalSabato 11 aprile 2026, alle ore 20, l’auditorium San Giacomo di Matera ospiterà lo spettacolo intitolato Opera in primavera, un evento che segna... Matera accoglie il Mediterraneo: Bennato e danza nei SassiLa capitale della cultura mediterranea si prepara per un evento che unisce arte, musica e dialogo internazionale.