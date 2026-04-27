masters 1000 di madrid 2026 orari e dove vedere le partite di cobolli e darderi

Il Masters 1000 di Madrid del 2026 si svolge dal 27 aprile, con due tennisti italiani in gara nella stessa giornata. Flavio Cobolli e Luciano Darderi sono entrati in scena con l’obiettivo di avanzare agli ottavi di finale, dove li attendevano già i giocatori italiani Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Gli incontri sono trasmessi in diretta e si svolgono sui campi della capitale spagnola.

Madrid, 27 aprile 2026 – Due gli italiani in campo in giornata al Masters 1000 di Madrid. Si tratta di Flavio Cobolli e Luciano Darderi, intenzionati a raggiungere negli ottavi di finale Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Partiamo dal fiorentino, che dopo aver battuto in rimonta l'argentino Camilo Ugo Carabelli (6-7, 6-1, 6-4) è pronto a sfidare Adolfo Daniel Vallejo. Il paraguaiano, diventato nel mese scorso il terzo giocatore della storia del suo Paese a entrare in Top 100, proviene dalle qualificazioni. Una volta approdato nel main draw, il classe 2004 ha prima sconfitto il bulgaro Grigor Dimitrov e successivamente ha eliminato l'americano Learner Tien, numero 17 del seeding.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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