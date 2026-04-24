Masters 1000 di Madrid 2026 orari e dove vedere le partite di Musetti e Grant

Il Masters 1000 di Madrid del 2026 vede protagonisti anche altri due tennisti italiani oltre a Sinner, con partite in programma oggi sia nel tabellone maschile che in quello femminile. Gli incontri di Musetti e Grant sono stati programmati in specifici orari e saranno trasmessi in diretta su canali dedicati, permettendo agli appassionati di seguire da vicino le loro performance nel torneo.

Madrid, 24 aprile 2026 - Non solo Jannik Sinner. Protagonisti oggi al Masters 1000 di Madrid altri due azzurri, uno sempre nel tabellone maschile, l'altra in quello femminile. Cominciamo da Lorenzo Musetti, che debutta nel torneo spagnolo sfidando Hubert Hurkacz. Un match molto complicato per il toscano, reduce dai quarti di finale a Barcellona. Il polacco, numero 63 del ranking mondiale, ma capace in carriera di aggiudicarsi due Masters 1000, ha avuto come suo miglior risultato in questa stagione gli ottavi di finale raggiunti a Montecarlo. Il giocatore nato a Wroclaw ha iniziato la manifestazione iberica sconfiggendo il portoghese Jaime Faria con un doppio 6-3.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Masters 1000 di Madrid 2026, orari e dove vedere le partite di Musetti e Grant In attesa di SINNER, l'Italia perde i pezzi a MADRID Notizie correlate Masters 1000 di Madrid 2026, Sinner-Bonzi: orario e dove vedere il matchMadrid, 24 aprile 2026 - Sarà Benjamin Bonzi il primo avversario a Madrid di Jannik Sinner. Leggi anche: Federico Cinà wild card nel Masters 1000 di Madrid: indiscrezione dalla Spagna anche su Tyra Grant Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il tabellone del Madrid Open 2026: con chi giocano Jannik Sinner e gli italiani nel singolare maschile · Tennis ATP; Madrid Open, si parte: la guida al torneo; Sinner, a Madrid caccia a un record pazzesco: nessuno ha mai vinto 5 Masters 1000 di fila; Quanto guadagnerà il vincitore di Madrid? Montepremi totale e cifre turno per turno. Masters 1000 di Madrid 2026, orari e dove vedere le partite di Musetti e GrantIl toscano sfida al debutto Hurkacz. La giovanissima azzurra, reduce dalla prima vittoria a livello Wta, affronta invece Cirstea ... sport.quotidiano.net LIVE Atp Masters 1000 Madrid Musetti-Hurkacz, esordio impegnativo per Lorenzo in campo dalle 11Lorenzo Musetti sfida al suo debutto sulla terra rossa del Masters 1000 di Madrid il polacco Hubert Hurkacz, ex numero 6 del ranking ATP in cerca di riscatto e punti ... sport.virgilio.it Come ogni Masters 1000 'lungo', anche Madrid ha bisogno del suo tempo per carburare. Dopo qualche giorno di attesa, anche senza Alcaraz, in Spagna si comincia per davvero a respirare il grande tennis - facebook.com facebook #Musetti- #Hurkacz, secondo turno Masters 1000 Madrid: orario, quando si gioca e dove vederla in tv x.com