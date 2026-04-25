Il Masters 1000 di Madrid 2026 si svolge in questi giorni, con tre tennisti italiani in campo. Flavio Cobolli e Luciano Darderi esordiscono nel torneo, mentre Jasmine Paolini disputa il suo secondo match, questa volta negli ottavi di finale del tabellone femminile. Gli incontri si tengono nel rispetto del calendario stabilito, con orari ancora da definire e la trasmissione delle sfide prevista su specifici canali sportivi.

Madrid, 25 aprile 2026 – Sono tre gli azzurri impegnati in giornata al Masters 1000 di Madrid. Debutto nel torneo per Flavio Cobolli e Luciano Darderi, mentre per Jasmine Paolini si tratta del secondo incontro, valido per i sedicesimi di finale del tabellone femminile. Partiamo dal fiorentino, che di fronte a sé ha l'ostacolo chiamato Camilo Ugo Carabelli. Dopo il grande cammino a Monaco di Baviera, dove è arrivato sino alla finale, il numero 13 del mondo vuole essere protagonista anche nella capitale iberica. Dall'altra parte della rete, ecco il 26enne argentino, reduce dalla vittoria contro il francese Gael Monfils, steso 6-3, 6-4. Non ci sono precedenti il classe 2002 e il tennista sudamericano.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Masters 1000 di Madrid 2026, in attesa di Sinner orari e dove vedere le sfide degli azzurri: Cobolli, Darderi e Paolini

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