Massese Niente da fare Salvezza ancora in bilico

Nel match tra la squadra massese e lo Sporting Cecina, il risultato finale è stato di 2-0 in favore degli avversari. La squadra locale ha schierato Barsottini, Grasso, Caddeo, Centonze, Andrei, Bechini, Mapelli, Bonni, Buffa, Papi e Lucchesi. Durante la partita sono state effettuate alcune sostituzioni: Ricci al 71’, Biagi al 46’, Cantatore al 60’ e Perrone al 71’. La salvezza della squadra massese rimane ancora in bilico.

massese 0 sporting cecina 2 MASSESE: Barsottini, Grasso, Caddeo, Centonze, Andrei (71’ Ricci), Bechini, Mapelli (46’ Biagi), Bonni (60’ Cantatore), Buffa, Papi, Lucchesi (71’ Perrone). A disp. Gatti, Lucaccini, Marchini, Bertipagani, Vekic. All. Pantera. SPORTING CECINA: Fogli, Solimano, Fiorini (88’ Lega), Barlettani, Startari, Lorenzini, Brizzi (85’ Vallini), Diagne (46’ Ghilli), Scarpa (76’ Pallecchi), Pardera, Di Tanto (65’ Londi). A disp. Callai, Cionini, Lika, El Lafahi. All. Maiano. Arbitro: Norci di Arezzo. Marcatori: 40’ Pardera (S), 86’ Londi (S). Note: spettatori 250; angoli 5-4; ammoniti Bonni, Brizzi, Andrei, Centonze; recupero 1’ e 4’.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Massese Niente da fare. Salvezza ancora in bilico Notizie correlate Leggi anche: Serie c femminile. Niente da fare per le Invictagirls: va all’Oasi Viareggio lo scontro salvezza Leggi anche: Massese Inizia la volata salvezza al Vitali. Gara da non fallire contro il Castelnuovo Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Massese Niente da fare. Salvezza ancora in bilico; Ultima chiamata per i sogni della Massese. Si gioca la stagione contro lo Sporting Cecina; Eccellenza. Massese, ultima chiamata per la salvezza diretta: tutto in 90 minuti (e in un altro campo); Eccellenza A. Fratres Perignano, il sogno si ferma al Matteoli: la Massese ribalta tutto e domina. Ultima chiamata per i sogni della Massese. Si gioca la stagione contro lo Sporting CecinaNovanta minuti da vivere fino all’ultimo respiro. I ragazzi di Pantera devono fare punti e sperare nei risultati che arrivano dagli altri campi . lanazione.it NISCEMI, 30 ANNI DI IMMOBILISMO E SERVIZIO COMPLETO: LA FRANA NON È STABILIZZABILE. Lo dicono gli esperti nella terza relazione alla Protezione Civile: niente da fare. Troppo grande, troppo compromessa la enorme massa scivolata a valle per e - facebook.com facebook