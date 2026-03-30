Nella ventunesima giornata del girone A di serie C femminile, l’Invicta ha perso in casa dell’Oasi Volley Viareggio con il punteggio di 3-2, dopo cinque set. La partita si è conclusa con i parziali 25-17, 25-23, 21-25, 20-25 e 15-11. La sconfitta compromette le possibilità di salvezza della squadra di casa, che si trova ora in una posizione difficile in classifica.

Una sconfitta che condanna quasi inesorabilmente l’ Invicta. Nella ventunesima giornata del girone A di serie C femminile l’Invicta ha perso 3-2 (25-17, 25-23, 21-25, 20-25, 15-11) in casa dell’ Oasi Volley Viareggio lo scontro salvezza. Ko esterno che non ci voleva per le ragazze di Stefano Spina visto come adesso il divario sembra non più recuperabile. Sotto per due set a zero le grossetane però hanno avuto la forza di ribaltare la partita ed alla fine di prendersi almeno un punto. Peccato per il tie break, perso per 15-11, che ha visto l’Invicta protagonista in negativo e costretta sempre a rincorrere nel punteggio la squadra di casa. Pronti via e l’Invicta si fa scappare di mano il primo set come se nulla fosse, senza lottare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie c femminile. Niente da fare per le Invictagirls: va all’Oasi Viareggio lo scontro salvezza

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