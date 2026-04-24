Alla vigilia della partita tra Bologna e Roma, il tecnico del team ospite ha parlato in conferenza stampa. Ha descritto la situazione del club come molto difficile, sottolineando che la priorità resta l’interesse della società. Ha anche commentato i rapporti con il direttore sportivo, affermando che sotto l’aspetto tecnico non c’è sintonia. Le sue parole sono state rilasciate in vista della 34ª giornata di Serie A 202526.

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© Calcionews24.com - Conferenza stampa Gasperini alla vigilia di Bologna Roma: «Ranieri? Situazione molto dura ma il club è davanti a tutto. Con Massara sotto l’aspetto tecnico non c’è feeling»

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