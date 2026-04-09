Un ingegnere di lunga data dello staff di Max Verstappen potrebbe lasciare la scuderia di Formula 1, secondo fonti vicine al team. La possibile partenza avrebbe attirato l'interesse di un’altra scuderia, quella di un costruttore rivale. La decisione dell’ingegnere, che ha lavorato a lungo con il pilota, potrebbe influenzare i prossimi sviluppi della stagione. La questione resta aperta fino a ulteriori comunicazioni ufficiali.

Giampiero Lambiase, storico ingegnere di Max Verstappen, potrebbe lasciare Red Bull. La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno durante la pausa obbligata dalla cancellazione dei GP in Medio Oriente e rischia di riaprire le tensioni interne nella squadra guidata da Laurent Mekies. Ad attendere l’ingegnere britannico ci sarebbero infatti i rivali della McLaren, pronta ad affidare a Lambiase un ruolo di alto profilo a partire dal 2028. Nato a Londra da genitori italiani, Giampiero Lambiase è da qualche tempo tra i nomi più chiacchierati del mercato F.1. Quarantacinque anni e una laurea al prestigioso Imperial College, ha iniziato giovanissimo al muretto della Jordan (poi divenuta Force India) lavorando con Paul di Resta, Sergio Perez e il nostro Vitantonio Liuzzi, con cui si dice scambiasse più di qualche parola in italiano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lambiase, addio alla Red Bull? La McLaren lo tenta. Che farà Verstappen?

Giampiero Lambiase lascerà Max Verstappen per andare in McLaren: effetto domino in Formula 1Voci insistenti danno oramai per certo il futuro accordo di Gianpiero Lambiase con la McLaren a partire dal 2028.

Max Verstappen eccitato per la sorpresa sulla nuova Red Bull F1 2026: “Lo chiedevo da un bel po’”Max Verstappen accoglie con entusiasmo la nuova Red Bull F1 2026: livrea lucida, blu brillante e un cambiamento che chiedeva da tempo.

Temi più discussi: F1 - CLAMOROSO: Gianpiero Lambiase lascia Red Bull; F1 | Lambiase potrebbe lasciare Red Bull e approdare in McLaren nel 2028; Sorpresa Lambiase, addio a Red Bull: dopo il rifiuto ad Aston Martin ecco dove andrà; Lambiase in McLaren, Verstappen che farà? Cresce l'opzione ritiro.

Verstappen shock: Lambiase lascia Red Bull per McLarenAnalisi finale: La perdita di Lambiase è uno dei colpi più duri per Red Bull degli ultimi anni. Non si tratta solo di un ingegnere, ma di un elemento centrale nel sistema Verstappen. McLaren, al ... newsf1.it

F1. Bomba di mercato: Lambiase lascia la Red Bull per la McLaren. E Max Verstappen cosa farà?Alcuni media olandesi vicini al clan Verstappen riportano che Gianpiero Lambiase lascerà la Red Bull per la McLaren. Ma cosa implica tutto questo per il futuro di Max in Formula 1? automoto.it

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Gianpiero Lambiase, storico ingegnere di pista di Max Verstappen, lascerà Red Bull per trasferirsi in McLaren, con un impegno che diventerà ufficiale e operativo a partire dal 2028. La notizia, lanciata dal giornalista Jack Martens sulle colonne del quotidiano - facebook.com facebook