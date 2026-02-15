Trapianto col cuore danneggiato il bambino attaccato a una macchina salvavita | si fa largo l’opzione di un organo artificiale

Un bambino di due anni e mezzo, ricoverato a Napoli, si trova in grave condizione dopo aver ricevuto un trapianto di cuore danneggiato. La sua vita dipende ora da una macchina salvavita, che lo tiene attaccato e in attesa di un organo compatibile. La situazione rimane critica, e tra le possibili soluzioni si fa strada anche l’opzione di un cuore artificiale.

Dopo aver affrontato il trapianto di un cuore danneggiato, il bambino di due anni e mezzo ricoverato a Napoli lotta con forza e strenua resistenza tra la vita e la morte. Ma i familiari non si danno per vinti. Non accettano la resa: e lottano con medici e avvocato per la sopravvivenza del piccolo. Una speranza di vita che si è trasformata in un dramma clinico e giudiziario: è questa la storia che un intero Paese sta seguendo con ansia e sconcerto del bambino di due anni che – dopo un trapianto di cuore che avrebbe dovuto rappresentare la salvezza – si ritrova a lottare tra la vita e la morte all’ Ospedale Monaldi di Napoli. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

