Trapianto col cuore danneggiato il bambino attaccato a una macchina salvavita | si fa largo l’opzione di un organo artificiale
Un bambino di due anni e mezzo, ricoverato a Napoli, si trova in grave condizione dopo aver ricevuto un trapianto di cuore danneggiato. La sua vita dipende ora da una macchina salvavita, che lo tiene attaccato e in attesa di un organo compatibile. La situazione rimane critica, e tra le possibili soluzioni si fa strada anche l’opzione di un cuore artificiale.
Dopo aver affrontato il trapianto di un cuore danneggiato, il bambino di due anni e mezzo ricoverato a Napoli lotta con forza e strenua resistenza tra la vita e la morte. Ma i familiari non si danno per vinti. Non accettano la resa: e lottano con medici e avvocato per la sopravvivenza del piccolo. Una speranza di vita che si è trasformata in un dramma clinico e giudiziario: è questa la storia che un intero Paese sta seguendo con ansia e sconcerto del bambino di due anni che – dopo un trapianto di cuore che avrebbe dovuto rappresentare la salvezza – si ritrova a lottare tra la vita e la morte all’ Ospedale Monaldi di Napoli. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Cuore danneggiato, si fa strada l'opzione di un organo artificiale per salvare il bambino
Un bambino con il cuore gravemente danneggiato potrebbe ricevere un cuore artificiale, dopo che il primo trapianto a Napoli non è andato a buon fine.
Bimbo trapiantato, il cuore viaggiò "in un box di plastica" | Si fa strada l'opzione di un organo artificiale
Un bambino sottoposto a trapianto di cuore ha visto il suo organo viaggiare in un contenitore di plastica.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Trapianto cuore bruciato a bimbo, 6 sanitari indagati. Il cardiochirurgo: Forse scelta obbligata; Se il cuore è ‘bruciato’ dal freddo, i rischi prima e durante un trapianto; Il bimbo con il cuore bruciato non è più trapiantabile, ma il medico vuole rioperarlo. La mamma: Non mollo; Cosa può succedere adesso al bimbo col cuore bruciato.
Trapianto col cuore danneggiato, parla il cardiochirurgo: I medici non avevano altra scelta, il bimbo sarebbe mortoMauro Rinaldi, direttore della Cardiochirurgia all'Università di Torino-Ospedale Le Molinette, sulla vicenda del cuore danneggiato trapiantato a un bambino ... fanpage.it
Cardiochirurgo, trapianto cuore danneggiato scelta obbligataNon c'era altra scelta: trapiantare al bambino di due anni ricoverato all'Ospedale Monaldi di Napoli il cuore resosi disponibile, ma gravemente danneggiato, era l'unica strada possibile perché ... ansa.it
Bambino cuore bruciato: dal prelievo al trapianto, solo 5 ore per salvare gli organi facebook
Tommaso, i medici divisi sul trapianto. Spunta l’ipotesi di un cuore artificiale x.com