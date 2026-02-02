Ermanno Andriotto è il nuovo comandante provinciale dei vigili del fuoco

Questa mattina a Padova si è svolta la cerimonia di passaggio di consegne tra il comandante uscente Giuseppe Lomoro e il nuovo comandante Ermanno Andriotto. La cerimonia si è tenuta nel comando provinciale di via San Fidenzio, con i presenti che hanno assistito al cambio di guida dei vigili del fuoco locali.

Oggi 2 febbraio presso il comando provinciale dei Vigili del fuoco di Padova in via San Fidenzio si è celebrato il passaggio di consegne tra il comandante uscente Giuseppe Lomoro e il nuovo comandante Ermanno Andriotto. Quest'ultimo, oltre al comando di Padova, sarà reggente del comando di Modena nel quale è comandante dal 2021. Andriotto, laureato in ingegneria civile, ha iniziato la sua carriera nel 1990 come funzionario tecnico presso il comando di Rovigo e successivamente, dal 2007, a Vicenza con l’incarico di vicecomandante. Promosso dirigente nel 2011, il nuovo comandante ha guidato i comandi di Cuneo, Ferrara e Ravenna, Modena oltre ad aver ricoperto incarichi dirigenziali presso le direzioni regionali Vigili del fuoco dell’Emilia Romagna e del Piemonte.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

