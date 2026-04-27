Martina Franca | jazz e aperitivi gratis no all’alcol

Il 26 aprile, in Piazza Umberto a Martina Franca, si terrà un evento con musica jazz e aperitivi offerti gratuitamente. L'iniziativa è organizzata dall'Aise e prevede che i partecipanti possano ascoltare musica dal vivo mentre si godono una bevanda senza doverla acquistare. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e senza la vendita di alcolici.

? Cosa sapere Aise organizza aperitivo jazz gratuito in Piazza Umberto a Martina Franca il 26 aprile.. L'iniziativa con i commercianti locali promuove la campagna Zero alcool tra i giovani.. Domenica 26 aprile, dalle ore 11:30 alle 14:30, Piazza Umberto a Martina Franca ospiterà l’evento Piazza Umberto si illumina-Aperitif experience, un’iniziativa promossa dall’Aise insieme ai commercianti locali per promuovere la campagna Zero alcool. L’obiettivo della giornata è trasformare il cuore della città in un punto di ritrovo dove generazioni diverse possano incontrarsi in un clima elegante. La proposta punta sulla bellezza della condivisione e sul recupero dello spirito identitario del territorio, offrendo un momento di convivialità che unisca i cittadini attraverso la musica italiana reinterpretata in chiave jazz.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Martina Franca: jazz e aperitivi gratis no all’alcol Notizie correlate Jazz in Valle d’Itria: Martina Franca celebra la libertà col ritmo? Cosa sapere Martina Franca ospita oggi in piazza XX Settembre l'evento della Settimana del Jazz. Martina Franca celebra l’International Jazz Day con un concerto in piazza il 25 aprileTarantini Time QuotidianoMartina Franca ospita anche quest’anno una tappa della Settimana Internazionale del Jazz, iniziativa promossa... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: International Jazz Day: Martina Franca unisce musica e territorio; Jazz e libertà. Martina Franca celebra il 25 aprile con la musica in piazza; Martina Franca | La signora bianca del Jazz; In Giro per Masserie: a Martina Franca il raduno d'auto d'epoca tra motori, storia e tradizioni. A Martina Franca un aperitivo di comunità tra musica, partecipazione e Zero alcoolPartecipare a «Piazza Umberto si illumina-Aperitif experience» significa - conclude la dottoressa Palazzo - concedersi un momento di bellezza, leggerezza e riflessione, lasciandosi trasportare dalla ... giornaledipuglia.com A Martina Franca torna Compá, con Rubino, Silvestri e ToscaTorna a Martina Franca (Taranto) la seconda edizione di 'Compà-L'unione fa la banda', il festival ideato dal cantautore pugliese Renzo Rubino, che il 17 agosto alle 21.30 trasformerà Piazza XX ... ansa.it L’ex istruttore di equitazione di Martina Franca fu accusato da alcune donne, ora ha acquisito Monte Sacro che diventerà “La Città della nuova luce” - facebook.com facebook