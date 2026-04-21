Martina Franca si prepara a festeggiare l’International Jazz Day con un concerto previsto per il 25 aprile in piazza. La città partecipa anche quest’anno alla Settimana dedicata al jazz, con eventi organizzati dalla comunità locale. La manifestazione coinvolge musicisti e appassionati, offrendo un’occasione per ascoltare musica dal vivo nel centro cittadino. L’appuntamento si inserisce nel calendario di iniziative culturali previste in questa occasione.

Tarantini Time Quotidiano Martina Franca ospita anche quest’anno una tappa della Settimana Internazionale del Jazz, iniziativa promossa dall’Associazione Jazz Friends in occasione dell’International Jazz Day istituito dall’UNESCO, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale attraverso l’Assessorato alle Attività Culturali e Spettacolo. L’appuntamento nella città è fissato per sabato 25 aprile a partire dalle 18.00 in piazza XX Settembre, all’interno di un calendario di eventi avviato il 19 aprile a Locorotondo e in programma fino al 10 maggio. La rassegna coinvolge diversi comuni della Valle d’Itria, tra cui Ceglie Messapica, Cisternino, Ostuni e Fasano, con esibizioni che vedono protagonisti musicisti locali e giovani talenti a partire dai 13 anni, guidati dalla direzione artistica di Mino Lacirignola.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Martina Franca celebra l’International Jazz Day con un concerto in piazza il 25 aprile

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