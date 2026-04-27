Martin Weinstein alla galleria Castello 925
(Venezia, IT): Castello 925 presenta Martin Weinstein · Nothing Goes Away nella galleria situata a Sestiere Castello 925, Fondamenta San Giuseppe, a Venezia, Italia. Questa mostra personale delle più recenti pitture dimensionali dell’artista su più lastre acriliche cattura Venezia — sia.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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Anne Leith alla galleria Castello 925(Venezia, IT): Castello 925 presenta ANNE LEITH Verge, una mostra personale di dipinti e opere su carta dell'artista Anne Leith.
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