Anne Leith alla galleria Castello 925

(Venezia, IT): Castello 925 presenta ANNE LEITH Verge, una mostra personale di dipinti e opere su carta dell'artista Anne Leith. Ispirata alla poetica dei boschi, Leith cattura la luce effimera che si riflette sull'acqua, filtra attraverso i rami e vibra tra cascate, nuvole e ruscelli.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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Dopo 9 anni riapre la Galleria dedicata all’antico Egitto al Castello sforzesco: cosa c’è da sapereMilano, 4 marzo 2026 – Nove anni senza la Galleria dedicata all’antico Egitto all’interno del Castello sforzesco.