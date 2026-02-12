Coppa Italia ecco le date delle semifinali di andata | Como Inter si gioca di…

Questa sera si gioca la prima semifinale di Coppa Italia tra Como e Inter. I nerazzurri affrontano la squadra lombarda in una partita che può già dare segnali importanti in vista della finale. La gara si terrà a Como e l’obiettivo dell’Inter è conquistare un risultato positivo, anche se il campo si preannuncia difficile. I tifosi sono in fermento, pronti a sostenere le rispettive squadre. La sfida si ripeterà anche in ritorno, ma ora si pensa a questa prima occasione di passare il turno.

Il tabellone della Coppa Italia entra nella sua fase più calda. Le semifinali di andata sono ormai alle porte, promettendo spettacolo e adrenalina per tutti gli appassionati di calcio. Secondo quanto riportato dalle ultime comunicazioni ufficiali della Lega Calcio, ecco le date del programma che vedrà sfidarsi quattro realtà diverse, unite dal sogno di alzare il trofeo a Roma. Como-Inter: La sfida del Sinigaglia. Si parte martedì 3 marzo alle ore 21:00 con l'inedito confronto tra il Como e i nerazzurri. Il Giudice Sportivo ha reso note le sue decisioni dopo i quarti di finale di Coppa Italia. Semifinali andata Coppa Italia: Como-Inter martedì 3 marzo ore 21; Lazio-Atalanta mercoledì 4 marzo ore 21

