Quando si gioca Olympiacos-Milano andata playoff Champions League | programma orario tv streaming

L’Olympiacos affronterà Milano nei playoff della Champions League di volley femminile, un match che si gioca perché le milanesi hanno conquistato il secondo posto nel girone, alle spalle dell’Eczacibasi Istanbul. La partita si svolgerà in Grecia e rappresenta un passaggio chiave per le meneghine, che devono vincere per proseguire il cammino europeo.

Milano affronterà l'Olympiacos nei playoff della Champions League di volley femminile: dopo il secondo posto nel girone alle spalle dell'Eczacibasi Istanbul, le meneghine sono costrette a disputare questo turno per meritarsi la qualificazione ai quarti di finale della massima competizione europea. Si tratta di un replay: le squadre si sono già affrontate nella fase a gironi e le lombarde hanno avuto la meglio in entrambe i confronti. Il regolamento rivedibile prevede l'impiego della classifica combinata per stilare il tabellone e così Milano, ammessa ai playoff come migliore seconda, incrocerà le elleniche, promosse come miglior terza.