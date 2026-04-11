Spalletti dopo Atalanta Juve | Nel primo tempo abbiamo sofferto ma dovevamo vincere! In 3 non stavano bene oggi

Dopo la partita tra Atalanta e Juventus, l’allenatore dei bianconeri ha commentato l’incontro, affermando che nel primo tempo la squadra ha sofferto, ma che comunque avrebbe dovuto vincere. Ha inoltre aggiunto che tre giocatori non erano in condizioni ottimali quel giorno. La gara si è conclusa con una vittoria per la Juventus, che ha ottenuto i tre punti in palio.