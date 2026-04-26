Domenica si disputerà il match tra Marsiglia e Nizza, valido per la trentunesima giornata di Ligue 1. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e attira l’attenzione degli appassionati di calcio francese. Sono disponibili notizie, statistiche aggiornate e le probabili formazioni di entrambe le squadre, offrendo un quadro completo sulla sfida che si preannuncia interessante.

Marsiglia-Nizza è una partita della trentunesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Nel derby del Mediterraneo, due squadre che sono divise da un abisso di punti in classifica, giocano per delle situazioni diverse. E questa partita, per forza di cose, deve avere una squadra padrona. E non può che essere il Marsiglia, che non riesce in nessun modo a trovare continuità nei propri risultati, ma che nonostante questo ha ambizioni Champions. E non potrebbe essere altrimenti, d’altronde, visto che la rosa che i padroni di casa si ritrovano. Per tenere viva la fiammella Champions comunque, che rimane abbastanza complicata, i marsigliesi hanno un solo risultato a disposizione, la vittoria.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Marsiglia-Nizza: il derby ha un padrone

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che ne dite del lille il Nizza potrebbe fare lo scherzetto completamente immischiato nella corsa salvezza, cosi come Lille in lotta serrata per la champions. voi che dite - facebook.com facebook